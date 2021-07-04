Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёв должен обыграть Фучовича на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча четвёртого круга Уимблдона между россиянином Андреем Рублёвым и венгром Мартоном Фучовичем.

«Покрытие на Уимблдоне сейчас такое, что не надо думать об истории личных противостояний. Судя по тому, как сейчас играет Андрей, он может активностью подавить Фучовича», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его мнению, решающим фактором должна стать подача, особенно на траве.

«Его вторая кручёная подача отскакивает от травы очень удобно для Фучовича. Если Андрей будет подавать 70% первым мячом, то, конечно, выиграет», — добавил Тарпищев.

Матч между Рублёвым и Фучовичем состоится 5 июля.

Ранее сообщалось, что на Уимблдоне разрешили 100%-ную заполняемость трибун.