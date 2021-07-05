Тедеско рассказал, что получал заманчивые предложения во время работы в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что получал предложения от европейских клубов во время работы в московской команде.

«В течение полутора лет в «Спартаке» я получал предложения из-за границы и из Бундеслиги, в том числе очень заманчивые. Но для меня было очевидно, что нужно остаться верным клубу до конца контракта. Как я и сказал в декабре», — приводит слова Тедеско Kicker.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2020 года. Под его руководством красно-белые завершили сезон на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Он покинул клуб по истечению срока действия контракта.

Ранее Тедеско объяснил, почему не нашёл новый клуб после ухода из «Спартака».