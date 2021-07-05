Тедеско объяснил, почему не нашёл новый клуб после ухода из «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему он пока не нашёл новый клуб после ухода из московской команды.
Тедеско объяснил, почему не нашёл новый клуб после ухода из «Спартака»
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«Я не обеспокоен тем, что до сих пор без клуба. Когда сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт, объяснил, что дело в семье. Не могу возглавить другую команду сразу после этого, потому что это было бы неуважительно», — приводит слова Тедеско Kicker.

В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона. Специалист возглавил «Спартак» осенью 2019 года. Под его руководством красно-белые завершили сезон на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Макс Урванчки опроверг заявление Салиховой о том, что Тедеско был готов остаться в «Спартаке».

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