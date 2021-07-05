Тедеско объяснил, почему не нашёл новый клуб после ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему он пока не нашёл новый клуб после ухода из московской команды.

«Я не обеспокоен тем, что до сих пор без клуба. Когда сказал «Спартаку», что не буду продлевать контракт, объяснил, что дело в семье. Не могу возглавить другую команду сразу после этого, потому что это было бы неуважительно», — приводит слова Тедеско Kicker.

В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона. Специалист возглавил «Спартак» осенью 2019 года. Под его руководством красно-белые завершили сезон на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Макс Урванчки опроверг заявление Салиховой о том, что Тедеско был готов остаться в «Спартаке».