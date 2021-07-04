Вердум вызвал на повторный бой Фёдора Емельяненко

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Бразильский боец смешанного стиля Фабрисиу Вердум бросил вызов легендарному россиянину Фёдору Емельяненко.
Вердум вызвал на повторный бой Фёдора Емельяненко
  • globallookpress.com

«Если Фёдор хочет мою месть, то ок, я готов поехать в Россию! И Фёдор никогда не был величайшим в истории, ведь я уничтожил его. Эй, Скотт Кокер, давай сделаем это», — написал Вердум в своём Twitter-аккаунте.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. Также один поединок был признан несостоявшимся. 23 октября Емельяненко проведёт бой в Москве, но при этом его оппонент ещё неизвестен.

Емельяненко и Вердум встречались в октагоне в 2010 году, и тогда победу одержал бразилец.

Ранее Емельяненко признался, что всегда рад выступать на родине.

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