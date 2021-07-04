Крамаренко выиграла золото в упражнении с лентой на этапе Кубка вызова в Белоруссии

Россиянка Лала Крамаренко выиграла золотую и серебряную награды на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Минске.

16-летняя спортсменка заработала 24,500 балла за выступление в упражнении с лентой. Второе место заняла Анастасия Салос из Белоруссии (23,550). Третьей стала украинка Кристина Пограничная (22,250).

Также Крамаренко завоевала серебряную медаль в упражнении с булавой (26,800). Золото досталось Алине Горносько из Белоруссии (27,500), бронза — израильтянке Николь Зеликман (26,150).

Крамаренко стала единственной участницей этапа Кубка вызова в Минске, которая завоевала пять из пяти возможных медалей. Также она стала бронзовым призёром в упражнении с обручем, завоевала серебро в многоборье и в упражнении с мячом.

Ранее сообщалось, что гимнастка Крамаренко выиграла серебро и бронзу на этапе Кубка вызова в Белоруссии.