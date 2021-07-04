Крамаренко выиграла золото в упражнении с лентой на этапе Кубка вызова в Белоруссии

Короткая ссылка
Россиянка Лала Крамаренко выиграла золотую и серебряную награды на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Минске.
Крамаренко выиграла золото в упражнении с лентой на этапе Кубка вызова в Белоруссии
  • © РИА Новости / Владимир Песня

16-летняя спортсменка заработала 24,500 балла за выступление в упражнении с лентой. Второе место заняла Анастасия Салос из Белоруссии (23,550). Третьей стала украинка Кристина Пограничная (22,250).

Также Крамаренко завоевала серебряную медаль в упражнении с булавой (26,800). Золото досталось Алине Горносько из Белоруссии (27,500), бронза — израильтянке Николь Зеликман (26,150).

Крамаренко стала единственной участницей этапа Кубка вызова в Минске, которая завоевала пять из пяти возможных медалей. Также она стала бронзовым призёром в упражнении с обручем, завоевала серебро в многоборье и в упражнении с мячом.

Ранее сообщалось, что гимнастка Крамаренко выиграла серебро и бронзу на этапе Кубка вызова в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить