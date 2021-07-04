Макгрегор рассказал о плане на третий бой против Порье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал о плане на поединок против американца Дастина Порье.

«Хорошо приложусь по голове Порье с ноги. 10 июля мною будет использован обширный боевой арсенал, в этом можете быть уверены. Он хочет смешанные единоборства? Он их получит. В последнее время Дастин много говорит, и он заплатит за всё! Его не ждёт ничего хорошего. Я был занят работой всё это время. Сфокусирован на полное погружение в смешанные единоборства. Вернулся к своим истокам», — сказал Макгрегор на видео, опубликованном в его Instagram.

Макгрегор и Порье встретятся 10 июля в главном бое турнира UFC 264. Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца. Второй прошёл 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

Ранее Порье дал совет Макгрегору перед боем на турнире UFC 264.