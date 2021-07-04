Порье дал совет Макгрегору перед боем на турнире UFC 264

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264.

«Конор будет пытаться блокировать калф-кики. Учитывая, какой он боец, он может этому научиться. Но, возможно, я не буду использовать эти удары, так как ожидаю защиты от них», — цитирует Порье ESPN.

Также боец дал совет Макгрегору перед поединком.

«Конор будет более агрессивен, попытается не затягивать бой, потому что понял, что я хорош. Я бы на его месте пытался как можно раньше пробить меня и не дать мне поймать свой ритм, потому что если поединок перейдёт во второй и более раунды, то я выиграю», — сказал он.

Бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля.

Напомним, что первый поединок состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором поединке, который прошёл 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье.