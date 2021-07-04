Месси высказался о приближении к рекорду Пеле
- Reuters
«Индивидуальные награды второстепенны. Надо отдать должное команде за работу. Мы многим пожертвовали, чтобы держаться вдали от наших близких и быть единственной сборной, которая не разрушила «пузырь», — цитирует Месси Twitter TyC Sports.
Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 3:0.
На 93-й минуте игры мяч со штрафного забил Лионель Месси.
Таким образом, Месси остался в шаге от рекорда бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле по количеству забитых мячей среди футболистов сборных Южной Америки. У аргентинца стало 76 голов, а у бразильца — 77.
Ранее сообщалось, что Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.