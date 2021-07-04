Месси прокомментировал выход Аргентины в полуфинал Кубка Америки

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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над национальной командой Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2021 года.
Месси прокомментировал выход Аргентины в полуфинал Кубка Америки
  • Reuters
  • © Diego Vara

«Это была очень сложная игра. Сборной Аргентины противостоял сильный соперник. Было сложно, пока мы не забили мяч, а потом всё стало ещё сложнее. Важно, что Аргентина сделала ещё один шаг», — цитирует Месси Twitter TyC Sports.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.

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