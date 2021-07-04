Месси обошёл Роналду по количеству голов со штрафных
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Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 3:0.
На 93 минуте игры мяч со штрафного забил Лионель Месси.
Таким образом, Месси обошёл нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду по количеству забитых мячей со штрафных. У аргентинца стало 58 голов, а у португальца — 57. Об этом сообщает Twitter ESPN.
Ранее сообщалось, что Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.