Месси обошёл Роналду по количеству голов со штрафных

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 3:0.

На 93 минуте игры мяч со штрафного забил Лионель Месси.

Таким образом, Месси обошёл нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду по количеству забитых мячей со штрафных. У аргентинца стало 58 голов, а у португальца — 57. Об этом сообщает Twitter ESPN.

Ранее сообщалось, что Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.