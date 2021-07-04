Аргентина победила Эквадор и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу
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Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 3:0.
В составе сборной Аргентины забитыми мячами отметились Родриго Де Пауль, Лаутаро Мартинес и Лионель Месси.
На 92 минуте игры красную карточку получил защитник команды Эквадора Пьеро Инкапье.
Таким образом, Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки.
Ранее сообщалось, что Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.