Аргентина победила Эквадор и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 3:0.

В составе сборной Аргентины забитыми мячами отметились Родриго Де Пауль, Лаутаро Мартинес и Лионель Месси.

На 92 минуте игры красную карточку получил защитник команды Эквадора Пьеро Инкапье.

Таким образом, Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что Колумбия по пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу.