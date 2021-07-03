Вместо Монголии три этапа ралли «Шёлковый путь» пройдут на Алтае

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В России состоятся ещё три этапа ралли «Шёлковый путь» вместо отменённой части в Монголии.
Вместо Монголии три этапа ралли «Шёлковый путь» пройдут на Алтае
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает пресс-служба ралли-рейда. Монгольская часть ралли «Шёлковый путь» была отменена из-за распространения коронавируса и бубонной чумы.

Республика Алтай примет три заключительных этапа гонки после отмены отрезка гонки в Монголии.

4 июля участники выйдут на старт третьего этапа по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач. Этап состоится в формате марафона — гонщики будут ремонтировать свои автомобили и мотоциклы самостоятельно. Механикам и другим членам команд запрещено приближаться к транспортным средствам. 

Ранее сообщалось, что монгольская часть ралли-рейда «Шёлковый путь» была отменена.

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