Вместо Монголии три этапа ралли «Шёлковый путь» пройдут на Алтае
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Об этом сообщает пресс-служба ралли-рейда. Монгольская часть ралли «Шёлковый путь» была отменена из-за распространения коронавируса и бубонной чумы.
Республика Алтай примет три заключительных этапа гонки после отмены отрезка гонки в Монголии.
4 июля участники выйдут на старт третьего этапа по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач. Этап состоится в формате марафона — гонщики будут ремонтировать свои автомобили и мотоциклы самостоятельно. Механикам и другим членам команд запрещено приближаться к транспортным средствам.
Ранее сообщалось, что монгольская часть ралли-рейда «Шёлковый путь» была отменена.