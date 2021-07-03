Монгольская часть ралли-рейда «Шёлковый путь» отменена

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Часть ралли-рейда «Шёлковый путь» по территории Монголии отменена из-за эпидемиологической обстановки в стране.
Монгольская часть ралли-рейда «Шёлковый путь» отменена
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведённых консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли. По предложению главы штаба по ведению и контролю COVID-протокола ралли в качестве жеста доброй воли дирекцией мероприятия будут переданы монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по COVID-19 на территории страны», — цитирует РИА Новости вице-премьера России и главу оргкомитета ралли Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко добавил, что российский этап ралли пройдёт в полном объёме, как и был запланирован.

Ранее сообщалось, что Гран-при Турции вернулся в календарь «Формулы-1» на сезон 2021 года.

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