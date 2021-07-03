СМИ: «Краснодар» проявляет интерес к нападающему сборной Шотландии

Нападающий «Хиберниана» и сборной Шотландии по футболу Кевин Нисбет попал в сферу интересов российского «Краснодара».

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, на 24-летнего футболиста претендуют «Селтик», «Ноттингем Форест», «Суонси» и «Брентфорд». Издание утверждает, что «Хиберниан» готов продать футболиста за €4,5 млн.

В прошлом сезоне Нисбет провёл в общей сложности 44 матча, забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Хайбернианом» рассчитан до лета 2024 года.

В составе сборной Шотландии на Евро-2020 Нисбет сыграл во всех трёх встречах, выходя на замену и проведя на поле в общей сложности 21 минуту.

Ранее сообщалось, что «Химки» близки к подписанию контракта с Ари.