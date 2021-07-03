«Чемпионат»: «Химки» близки к подписанию контракта с Ари

Подмосковный футбольный клуб «Химки» близок к подписанию контракта с экс-футболистом сборной России Ари.

Как сообщает «Чемпионат», клуб находится в завершающей стадии переговоров по 35-летнему игроку и предлагает ему контракт на один год.

Последним клубом Ари был «Краснодар», за который он выступал с 2013 года. Форвард покинул его по окончании сезона. Также он до этого играл в России за «Спартак» и «Локомотив».

Кроме того, на счету Ари два матча в составе сборной России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Химки» достигли соглашения с Денисом Глушаковым о новом контракте.