«Чемпионат»: «Химки» близки к подписанию контракта с Ари
- © РИА Новости / Виталий Тимкив
Как сообщает «Чемпионат», клуб находится в завершающей стадии переговоров по 35-летнему игроку и предлагает ему контракт на один год.
Последним клубом Ари был «Краснодар», за который он выступал с 2013 года. Форвард покинул его по окончании сезона. Также он до этого играл в России за «Спартак» и «Локомотив».
Кроме того, на счету Ари два матча в составе сборной России по футболу.
Ранее сообщалось, что «Химки» достигли соглашения с Денисом Глушаковым о новом контракте.