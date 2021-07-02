«Химки» достигли соглашения с Глушаковым о новом контракте

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков продолжит свою карьеру в подмосковном клубе.

«Мы сумели достичь договорённости с Денисом Глушаковым по новому контракту. На следующей неделе объявим о его продлении. Новое соглашение будет рассчитано на два сезона», — цитирует Терюшкова Sport24.

34-летний Глушаков выступает за «Химки» с 2020 года. В 15 играх прошлого сезона РПЛ Денис забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Терюшков рассказал о готовности медицинского штаба «Химок» вакцинировать футболистов.