«Химки» достигли соглашения с Глушаковым о новом контракте

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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков продолжит свою карьеру в подмосковном клубе.
«Химки» достигли соглашения с Глушаковым о новом контракте
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мы сумели достичь договорённости с Денисом Глушаковым по новому контракту. На следующей неделе объявим о его продлении. Новое соглашение будет рассчитано на два сезона», — цитирует Терюшкова Sport24.

34-летний Глушаков выступает за «Химки» с 2020 года. В 15 играх прошлого сезона РПЛ Денис забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Терюшков рассказал о готовности медицинского штаба «Химок» вакцинировать футболистов.

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