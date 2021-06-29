Терюшков рассказал о готовности медицинского штаба «Химок» вакцинировать футболистов

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением врачей подмосковных «Химок» о вакцинации футболистов от коронавирусной инфекции.

«Медицинский штаб наблюдает, смотрит и пока не готов сказать относительно дальнейшей вакцинации. Нет сомнений, что административный и тренерский штабы будут вакцинированы. Но по футболистам ответа пока нет», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что Российская премьер-лига сезона-2021/22 стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».

Ранее Терюшков заявил, что «Арена Химки» готова принять матч за Суперкубок России по футболу.