Терюшков рассказал о готовности медицинского штаба «Химок» вакцинировать футболистов

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением врачей подмосковных «Химок» о вакцинации футболистов от коронавирусной инфекции.
Терюшков рассказал о готовности медицинского штаба «Химок» вакцинировать футболистов
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«Медицинский штаб наблюдает, смотрит и пока не готов сказать относительно дальнейшей вакцинации. Нет сомнений, что административный и тренерский штабы будут вакцинированы. Но по футболистам ответа пока нет», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что Российская премьер-лига сезона-2021/22 стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».

Ранее Терюшков заявил, что «Арена Химки» готова принять матч за Суперкубок России по футболу.

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