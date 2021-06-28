«Арена Химки» готова принять матч за Суперкубок России по футболу

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможном проведении матча за Суперкубок России по футболу на «Арене Химки».

«Пока такой вопрос мы не рассматривали. У нас действуют точно такие же ограничения. В теории мы готовы. Московская область всегда готова к большим проектам. Мы умеем их организовывать и понимаем, как их делать. Единственный вопрос — обеспечение допуска зрителей на арену», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

До этого в сети появилась информация о том, что матч за Суперкубок России могут перенести из Калининграда из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки.

Матч должен пройти 17 июля. В нём встретятся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Ранее РПЛ отреагировала на слухи о возможном переносе матча за Суперкубок по футболу.