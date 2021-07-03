Геркус считает, что уход Черчесова из сборной России неизбежен

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о том, кто может сменить нынешнего наставника сборной России Станислава Черчесова на данном посту.
Геркус считает, что уход Черчесова из сборной России неизбежен
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Уйдёт Черчесов, это вопрос дней или недель. Может быть, месяца. Но в любом случае уйдёт. Выводят нам нового тренера. Прекрасного-распрекрасного. Слуцкого или Карпина. А может, Мусаева или Сёмина. Или ещё прекраснее. Чего мы будем от него ждать? Выходов на чемпионаты мира и Евро — это минимум. Выходов из группы на этих турнирах — очень желательно. Состав чтобы молодой, перспективный и по заслугам. Игра интересная, разнообразная, и не одна игровая модель, а несколько. Чтобы смело играли, как венгры или датчане. И поскромнее зарплату. К людям мягче, скромнее чтобы был, не зазнавался. Как думаете, не очень ли многого мы хотим? Может, нам поскромнее надо?» — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова проиграла два из трёх матчей группы B Евро-2020 и не сумела выйти из группы.

Ранее Уткин выразил уверенность в том, что Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России.

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