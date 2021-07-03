Дасаев считает, что Сафонов заслужил стать основным вратарём сборной России

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Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев выразил мнение, что Матвей Сафонов из «Краснодара» заслужил стать основным вратарём национальной команды страны.
Дасаев считает, что Сафонов заслужил стать основным вратарём сборной России
  • Reuters

«Я думаю, что Матвей заслужил своей игрой стать основным голкипером сборной России. Всё-таки он молодой, перспективный, пускай наигрывается и играет. У нас кандидатов очень мало во вратарском цехе, нет конкуренции в сборной. Может, кто-то выстрелит, но пока я считаю, что Сафонова нужно наигрывать. Что касается Александра Максименко из «Спартака», то его тоже можно уже подключать к первой сборной. Он тоже очень перспективный вратарь, они вдвоём с Сафоновым могут вырасти в хороших вратарей», — цитирует слова Дасаева ТАСС.

Сафонов отыграл два матча сборной России на групповом этапе Евро-2020, в которых пропустил четыре мяча.

Ранее Черчесов заявил, что он не против, чтобы Сафонов был первым номером сборной России.

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