Дасаев считает, что Сафонов заслужил стать основным вратарём сборной России

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев выразил мнение, что Матвей Сафонов из «Краснодара» заслужил стать основным вратарём национальной команды страны.

«Я думаю, что Матвей заслужил своей игрой стать основным голкипером сборной России. Всё-таки он молодой, перспективный, пускай наигрывается и играет. У нас кандидатов очень мало во вратарском цехе, нет конкуренции в сборной. Может, кто-то выстрелит, но пока я считаю, что Сафонова нужно наигрывать. Что касается Александра Максименко из «Спартака», то его тоже можно уже подключать к первой сборной. Он тоже очень перспективный вратарь, они вдвоём с Сафоновым могут вырасти в хороших вратарей», — цитирует слова Дасаева ТАСС.

Сафонов отыграл два матча сборной России на групповом этапе Евро-2020, в которых пропустил четыре мяча.

Ранее Черчесов заявил, что он не против, чтобы Сафонов был первым номером сборной России.