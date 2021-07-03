РФС проведёт служебную проверку в отношении футболиста «Алании» Хубулова
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Накануне 20-летний футболист в Instagram написал грубое сообщение российской теннисистке Дарье Касаткиной. Как передаёт ТАСС, его оскорбления предположительно связаны с тем, что он играл в букмекерской конторе.
«Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в самое ближайшее время», — цитирует агентство службу коммуникаций РФС.
Ранее Туктамышева высказалась о скандале с Касаткиной и футболистом «Алании».