РФС проведёт служебную проверку в отношении футболиста «Алании» Хубулова

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что проведут проверку в отношении игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова после инцидента с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Накануне 20-летний футболист в Instagram написал грубое сообщение российской теннисистке Дарье Касаткиной. Как передаёт ТАСС, его оскорбления предположительно связаны с тем, что он играл в букмекерской конторе.

«Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в самое ближайшее время», — цитирует агентство службу коммуникаций РФС.

Ранее Туктамышева высказалась о скандале с Касаткиной и футболистом «Алании».