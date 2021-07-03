РФС проведёт служебную проверку в отношении футболиста «Алании» Хубулова

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В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что проведут проверку в отношении игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова после инцидента с теннисисткой Дарьей Касаткиной.
РФС проведёт служебную проверку в отношении футболиста «Алании» Хубулова
  • © Пресс-служба «Алании»

Накануне 20-летний футболист в Instagram написал грубое сообщение российской теннисистке Дарье Касаткиной. Как передаёт ТАСС, его оскорбления предположительно связаны с тем, что он играл в букмекерской конторе.

«Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в самое ближайшее время», — цитирует агентство службу коммуникаций РФС.

Ранее Туктамышева высказалась о скандале с Касаткиной и футболистом «Алании».

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