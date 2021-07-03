Туктамышева высказалась о скандале с Касаткиной и футболистом «Алании»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о скандале с участием теннисистки Дарьи Касаткиной и футболиста владикавказской «Алании» Владимира Хубулова.

«Я считаю, что Даша всё сделала правильно. Таких нужно ставить на место. Ни один нормальный мужчина никогда не напишет даме такие оскорбительные слова», — сказала Туктамышева на виде в сториз в своём Instagram-аккаунте.

В своём Instagram Хубулов в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдона.

Ранее сообщалось, что «Алания» оштрафовала Хубулова за оскорбления в адрес Касаткиной.