Туктамышева высказалась о скандале с Касаткиной и футболистом «Алании»
- РИА Новости
«Я считаю, что Даша всё сделала правильно. Таких нужно ставить на место. Ни один нормальный мужчина никогда не напишет даме такие оскорбительные слова», — сказала Туктамышева на виде в сториз в своём Instagram-аккаунте.
В своём Instagram Хубулов в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдона.
Ранее сообщалось, что «Алания» оштрафовала Хубулова за оскорбления в адрес Касаткиной.