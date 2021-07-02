«Алания» оштрафовала Хубулова за оскорбления теннисистки Касаткиной
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«За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трёх месячных окладов. Мы ещё раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем ей успехов в карьере», — говорится в сообщении «Алании» в Instagram.
В своём Instagram Хубулов в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдона.
Ранее сообщалось, что Хубулов принёс извинения теннисистке Касаткиной.