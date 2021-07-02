«Алания» оштрафовала Хубулова за оскорбления теннисистки Касаткиной

Футбольный клуб «Алания» оштрафовал полузащитника команды Владимира Хубулова за его оскорбительные высказывания в соцсети в адрес теннисистки Дарьи Касаткиной.

«За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трёх месячных окладов. Мы ещё раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем ей успехов в карьере», — говорится в сообщении «Алании» в Instagram.

В своём Instagram Хубулов в нецензурной форме раскритиковал Касаткину за поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко во втором круге турнира Большого шлема — Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Хубулов принёс извинения теннисистке Касаткиной.