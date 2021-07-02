Чернышенко назвал неудовлетворительными результаты сборных России по футболу, хоккею и баскетболу

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал неудовлетворительными результаты мужских национальных сборных России по футболу, хоккею и баскетболу в 2021 году.
Чернышенко назвал неудовлетворительными результаты сборных России по футболу, хоккею и баскетболу
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  • © Kremlin Pool

«Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Он отметил, что в ходе прямой линии Владимир Путин сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли.

«Засилье легионеров, перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора — все эти проблемы требуют безотлагательных действий», — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Минспорт рассмотрит изменение лимита на легионеров и потолка зарплат в лигах.

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