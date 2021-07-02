Минспорт рассмотрит изменение лимита на легионеров и потолка зарплат в лигах

Министерство спорта России проанализирует и рассмотрит вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.

По словам главы ведомства Олега Матыцина, слова которого передаёт ТАСС, Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению потолка зарплат спортсменов.

«Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним. Система управления, отношения государства и общественных организаций требует глубокого анализа», — добавил министр.

Он отметил, что нужно выработать единые подходы и принципы для развития игровых видов спорта, при этом должно быть чёткое понимание роли и ответственности государства и общественных организаций.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на заявление Путина о кадровых изменениях в сборной России.