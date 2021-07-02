В РПЛ рассказали, когда станет известна билетная программа матча за Суперкубок России
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Как сообщает пресс-служба организации, РПЛ подготовила билетную программу на матч Суперкубка России и опубликует её как только получит информацию от калининградских властей о порядке допуска болельщиков в связи с ограничительными мерами. Ожидается, что решение местных органов исполнительной власти станет известно 5 июля.
Матч за Суперкубок Росси между «Зенитом» и «Локомотивом» должен состояться 17 июля в Калининграде.
Ранее Николич рассказал о трансферных планах «Локомотива».