В РПЛ рассказали, когда станет известна билетная программа матча за Суперкубок России

В Российской премьер-лиге (РПЛ) заявили, что билетная программа матча за Суперкубок России уже подготовлена.

Как сообщает пресс-служба организации, РПЛ подготовила билетную программу на матч Суперкубка России и опубликует её как только получит информацию от калининградских властей о порядке допуска болельщиков в связи с ограничительными мерами. Ожидается, что решение местных органов исполнительной власти станет известно 5 июля.

Матч за Суперкубок Росси между «Зенитом» и «Локомотивом» должен состояться 17 июля в Калининграде.

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