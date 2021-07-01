Николич рассказал о трансферных планах «Локомотива»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о трансферных целях клуба на летнее межсезонье.
Николич рассказал о трансферных планах «Локомотива»
  • Reuters

«Два иностранца — наш план. У нас закончил Ведран Чорлука, ушли ещё пару игроков. Нужен центральный защитник и один игрок в опорную зону», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» проводит второй тренировочный сбор в австрийском Бад-Вальтерсдорфе.

Первый матч сезона московская команда проведёт 17 июля в рамках Суперкубка России с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил об уходе трёх футболистов.

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