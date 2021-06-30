«Локомотив» объявил об уходе трёх футболистов

Вратарь Антон Коченков, защитник Соломон Кверквелия и нападающий Эдер покидают московский футбольный клуб «Локомотив».

Об этом сообщается на сайте красно-зелёных. Со всеми игроками истёк срок действия контракта.

«Локомотив» благодарит футболистов за годы, проведённые в составе железнодорожников, за большой вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути», — говорится в заявлении.

«Локомотив» в минувшем сезоне занял третье место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок России.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев подписал контракт с «Рубином».