«Локомотив» объявил об уходе трёх футболистов

Короткая ссылка
Вратарь Антон Коченков, защитник Соломон Кверквелия и нападающий Эдер покидают московский футбольный клуб «Локомотив».
«Локомотив» объявил об уходе трёх футболистов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте красно-зелёных. Со всеми игроками истёк срок действия контракта.

«Локомотив» благодарит футболистов за годы, проведённые в составе железнодорожников, за большой вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути», — говорится в заявлении.

«Локомотив» в минувшем сезоне занял третье место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок России.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев подписал контракт с «Рубином».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить