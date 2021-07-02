Ставший героем мемов швейцарский болельщик предсказал победу своей команды над Испанией

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Болельщик сборной Швейцарии Лука Лутенбах считает, что его команда обыграет Испанию в четвертьфинале Евро-2020.
Ставший героем мемов швейцарский болельщик предсказал победу своей команды над Испанией
  • @LUCA.LOUTENBACH
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«Наша команда выиграет со счётом 2:1», — заявил RT Лутенбах.

Болельщик прославился тем, что во время матча 1/8 финала между Швейцарией и Францией (3:3, 5:4 пен.) попал крупным планом в камеру едва не рыдающим за полминуты до гола Марио Гаврановича. После матча Лутенбах ещё раз попал в трансляцию матча, уже радуясь победе.

Ранее сообщалось, что петиция за переигровку матча Евро-2020 Франция — Швейцария собрала более 200 тыс. подписей.

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