Президент «Урала» назвал уклончивыми высказывания Черчесова на пресс-конференции

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Президент ФК «Урал» Григорий Иванов отреагировал на слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020.
Президент «Урала» назвал уклончивыми высказывания Черчесова на пресс-конференции
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Что я могу сказать, Черчесов ответил как ответил. Это его право отвечать и уклончиво уходить от вопросов. Я не думаю, что сейчас он сам решает свою судьбу. Его судьбу решают другие люди. Моё мнение: Черчесов сейчас сам не знает, что будет дальше. Вот и всё», — цитирует РБК слова Иванова.

На Евро-2020 сборная России заняла четвёртое место в группе B и не сумела пройти в плей-офф турнира.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал выступление Черчесова на пресс-конференции пустой болтовнёй.

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