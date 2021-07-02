Червиченко назвал выступление Черчесова на пресс-конференции пустой болтовнёй

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Червиченко назвал выступление Черчесова на пресс-конференции пустой болтовнёй
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Это был набор пустой и неуклюжей болтовни. Во время ответов Черчесова у меня возникала ассоциация с сазаном или лещом, которого ты поймал, но он брыкается и выскальзывает. Если делать глубокий разбор, то можно смело заявить: Черчесов потратил два часа жизни россиян, не давая посмотреть теннисный матч Рублёва с Фоньини. Он вспомнил какую-то еврейскую мудрость… Сначала резануло слух, но потом я понял: он ведь абсолютно прав — самый плохой конец даёт старт новому началу. Теперь ему нужно сказать всем спасибо и до свидания, чтобы новое начало наступило. Хватит старому цепляться, не давая дорогу новому. Это было просто невозможно слушать. У него в голове какие-то вспышки эпизодов, которые он пытается транслировать, как-то увязать между собой. Человека спрашивают об одном, а он рассказывает про другое. Постоянные уводы всех разговоров в сторону. Думаю, что пресс-конференция Черчесова — следующая по эффектностям после выступления Бузовой во МХАТе. Бить себя микрофоном в грудь — это шедевр», — сказал Червиченко «Чемпионату».

Ранее Губерниев выразил готовность помочь Черчесову преодолеть кризис в сборной России.

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