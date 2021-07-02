УЕФА назвал дату финала ЛЧ в Санкт-Петербурге

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал план-календарь Лиги чемпионов на следующий сезон.
УЕФА назвал дату финала ЛЧ в Санкт-Петербурге
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает официальный сайт УЕФА, решающий матч турнира, который должен пройти в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», запланирован на 28 мая.

Квалификация Лиги чемпионов пройдёт с 6 июля по 25 августа 2021 года. Проведение группового этапа запланировано с 14 сентября по 8 декабря. Плей-офф турнира состоится с 15 февраля по 28 мая 2022 года.

Ранее Аньелли заявил, что «Ювентус» получил разрешение от УЕФА на выступление в ЛЧ.

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