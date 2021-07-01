Аньелли заявил, что «Ювентус» получил разрешение от УЕФА на выступление в ЛЧ

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил клуб до выступления в Лиге чемпионов, несмотря на попытку реализации проекта европейской Суперлиги.

«Я хотел бы заявить, что УЕФА допустил нас в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. С нашей стороны всегда присутствовало желание вести диалог и решить проблемы. Мы не боимся угроз и уверены, что наши действия в рамках закона будут успешными. Тем не менее нам нужно продолжать диалог с УЕФА», — сказал Аньелли на пресс-конференции.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую планировали войти 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» не заявляли о своём выходе из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что УЕФА объявил о приостановлении производства по делу против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».