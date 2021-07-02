Салихова ответила Черчесову на высказывание в её адрес

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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Салихова ответила Черчесову на высказывание в её адрес
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Черчесов на сегодняшней пресс-конференции заявил, что не хочет возвращаться в «Спартак» в связи с репликой Салиховой, заявившей, что он возглавит красно-белых только через её труп. Также специалист указал на неточность в словах Заремы, которая в своём интервью обвинила его в том, что при нём на поле перестал выходить вратарь Стипе Плетикоса. В действительности же смена основного голкипера произошла при Валерии Карпине.

«Я имела в виду игру в Израиле. Одну играл Плетикоса, вторую — Джанаев. Знаю, что в свои ворота он ронял мяч при Карпине. Но из-за монтажа передачи у Собчак вышла неразбериха. Я комментировать ничего не хочу, сегодня день Станислава Саламовича», — цитирует Салихову «Чемпионат».

Ранее Черчесов высказался о работе в «Спартаке».

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