Черчесов — о работе в «Спартаке»: я не хочу, чтобы Салихова из-за меня на себя руки наложила

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил вероятность работы в московском «Спартаке», а также ответил, следит ли за высказываниями супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Не допускаю прихода в «Спартак», я же не хочу, чтобы человек из-за меня на себя руки наложил. Вообще не слежу за её высказываниями, но приходится обращать внимание, когда говорят, что Черчесов окажется в «Спартаке» только через мой труп. Оказывается, что я любимого вратаря Плетикосу заменил на Джанаева. Но любимого вратаря я сам и притащил. При мне он играл все матчи до моего увольнения. Меня нужно за это любить. А любят того, кто его поменял», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

В одном из своих интервью Салихова ответила, что Черчесов будет работать в «Спартаке» «только через её труп».

Ранее Черчесов объяснил отсутствие Максименко в заявке сборной России на Евро-2020.