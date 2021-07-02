Главный тренер сборной России прокомментировал свою просьбу о переносе шестого тура РПЛ
- Reuters
«Клубы вступают в европейское лето, много матчей. Но на сегодняшний день переносить игру сборной некуда. Но будем думать. Опыт подсказывает, что в любой ситуации можно заранее предусмотреть выход», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Проведение шестого тура РПЛ запланировано на 27—29 августа.
Матч четвёртого тура отборочного турнира ЧМ-2020 с Хорватией пройдёт 1 сентября в «Лужниках».
Ранее Черчесов отверг идею о переходе в политику.