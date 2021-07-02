Главный тренер сборной России прокомментировал свою просьбу о переносе шестого тура РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своей просьбе перенести шестой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) ради лучшей подготовки команды к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии.

Reuters