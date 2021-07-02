Главный тренер сборной России прокомментировал свою просьбу о переносе шестого тура РПЛ

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своей просьбе перенести шестой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) ради лучшей подготовки команды к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии.
Главный тренер сборной России прокомментировал свою просьбу о переносе шестого тура РПЛ
  • Reuters

«Клубы вступают в европейское лето, много матчей. Но на сегодняшний день переносить игру сборной некуда. Но будем думать. Опыт подсказывает, что в любой ситуации можно заранее предусмотреть выход», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Проведение шестого тура РПЛ запланировано на 27—29 августа. 

Матч четвёртого тура отборочного турнира ЧМ-2020 с Хорватией пройдёт 1 сентября в «Лужниках».

Ранее Черчесов отверг идею о переходе в политику.

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