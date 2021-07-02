Черчесов отверг идею о переходе в политику
- Reuters
«Не допускаю перехода в политику. Я взрослый человек. Мы свою карьеру выстраивали без шума и криков, с советами старших, в том числе президента. Будем думать, как выправлять текущую ситуацию», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На Евро-2020 команда под его руководством не сумела квалифицироваться в плей-офф.
Ранее Черчесов рассказал, как отреагировал на заявление Путина о кадровых изменениях в сборной России.