Черчесов отверг идею о переходе в политику

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не намерен переходить в политику.

«Не допускаю перехода в политику. Я взрослый человек. Мы свою карьеру выстраивали без шума и криков, с советами старших, в том числе президента. Будем думать, как выправлять текущую ситуацию», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На Евро-2020 команда под его руководством не сумела квалифицироваться в плей-офф.

Ранее Черчесов рассказал, как отреагировал на заявление Путина о кадровых изменениях в сборной России.