Черчесов отверг идею о переходе в политику

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не намерен переходить в политику.
Черчесов отверг идею о переходе в политику
  • Reuters

«Не допускаю перехода в политику. Я взрослый человек. Мы свою карьеру выстраивали без шума и криков, с советами старших, в том числе президента. Будем думать, как выправлять текущую ситуацию», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На Евро-2020 команда под его руководством не сумела квалифицироваться в плей-офф.

Ранее Черчесов рассказал, как отреагировал на заявление Путина о кадровых изменениях в сборной России.

 

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