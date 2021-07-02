Петреску считает Кокорина игроком уровня «Барселоны» и «Реала»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дан Петреску поделился мнением о нападающем флорентийской «Фиорентины» Александре Кокорине.
Петреску считает Кокорина игроком уровня «Барселоны» и «Реала»
  • РИА Новости

«Когда я тренировал Александра Кокорина, то сказал ему, что он должен стремиться играть в мадридском «Реале», а не оставаться на всю жизнь в московском «Динамо». После первой же тренировки с ним сказал, что это лучший футболист в России. Я играл с Виалли, Дзоллой и знаю, что такое талант. Говорил Кокорину, что у него выдающиеся возможности», — цитирует Петреску «Матч ТВ».

По словам тренера, Кокорин — самый талантливый футболист в России и его тренерской карьере.

«Кокорин умеет всё. Сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, игра в обороне. С такими качествами можно было играть в «Барселоне» и «Реале» — это уровень Александра», — сказал он.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

Ранее Петреску назвал Черчесова хорошим тренером для сборной России.

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