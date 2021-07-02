В «Крыльях Советов» заявили о готовности вакцинировать футболистов от коронавируса

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о вакцинации команды от коронавирусной инфекции.

«Мы готовы вакцинировать своих игроков, но ждём официальных заявлений со стороны Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Спортивный директор «Крыльев Советов» отметил, что если выйдет регламент, что вся команда должна пройти вакцинацию, то проблем возникнуть не должно.

Ранее министр здравоохранения Швейцарии призвал болельщиков не ехать в Петербург на Евро.