Глава ФИФА высказался о трансферной реформе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о планах по реформированию трансферного рынка.

«Если вспомнить год перед пандемией коронавируса, на международном трансферном рынке было потрачено $7 млрд. Из этой суммы $700 млн — непосредственно агенты, и только $70 млн пошли клубам, которые готовили и развивали игроков. Наш принцип — реформировать трансферный рынок, потому что мы не считаем правильным иметь такой огромный денежный поток без каких-либо правил», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что клиринговая палата ФИФА гарантирует, что клубы, занимающиеся подготовкой игроков, смогут получить причитающиеся им деньги.

«Поскольку существует механизм солидарности, который устанавливает, что 5% трансфера должны выплачиваться клубам, обучившим игрока. Это уже есть в наших правилах. Но правда в том, что выплачивается только $60—70 млн. Мы хотим автоматизировать всё это, чтобы обеспечить полную прозрачность процесса», — добавил глава ФИФА.

В феврале 2020 года комитет ФИФА одобрил создание клиринговой палаты — специального фонда, средства из которого пойдут на выплату компенсаций клубам за подготовку игроков.

Ранее сообщалось, что ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Дембеле на Евро-2020.