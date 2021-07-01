Энрике высказался об ошибке вратаря, приведшей к автоголу в матче Евро-2020 с Хорватией

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказал мнение об ошибке голкипера команды Уная Симона, приведшей к автоголу в матче 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Хорватии.
Энрике высказался об ошибке вратаря, приведшей к автоголу в матче Евро-2020 с Хорватией
  • Reuters

«Не нужно заниматься самобичеванием. Всё дело в том, как вы их исправляете, эти ошибки. Мне кажется, Унай прекрасно справился. Кажется, Рафа Надаль говорил, что у многих память, как у золотой рыбки. Нужно просто понять, что же пошло не так. Если есть систематические ошибки, это серьёзно и настораживает, но если это единичная ошибка, её можно исправить. Ошибка Уная не была систематической. Он очень хорошо помог нам в игре, прекрасно защищал ворота, — приводит слова Энрике «Матч ТВ».

На 20-й минуте матча с Хорватией, проходившего на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершившегося в дополнительное время со счётом 5:3 в пользу сборной Испании, Симон не сумел принять передачу от Педри, в результате чего мяч закатился в его ворота.

Ранее сообщалось, что Симон объяснил курьёзный автогол в матче с Хорватией.

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