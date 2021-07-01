Николич прокомментировал переход Мухина из «Локомотива» в ЦСКА

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал переход полузащитника Максима Мухина в столичный ЦСКА.
Николич прокомментировал переход Мухина из «Локомотива» в ЦСКА
  • © Professional Football Club CSKA Moscow

«Это особенность русского рынка. Не говорю, что это агентские игры. Ему почти 20 лет, только в России это считается молодым. Где он молодой? Молодой, это когда играешь в 18 лет. Мне неважно, старый или молодой, русский или иностранец. Главное, чтобы был качественный футболист. Мухину могу пожелать только удачи! Каждый выбирает свой путь. Я много раз видел, когда молодые игроки спешат за деньгами. Я уже много лет работаю главным тренером. Были и хорошие случаи. К сожалению, много было плохих ситуаций», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

19-летний Мухин является воспитанником «Локомотива» и выступал за основной состав команды с ноября 2020 года — в его активе 15 матчей. В конце мая он подписал контракт с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Николич рассказал о трансферных планах «Локомотива».

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