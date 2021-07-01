Матыцин заявил, что Суперсерия придаст дополнительный импульс развитию триатлона в России

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о развитии триатлона в стране.

«В последние годы триатлон в России активно развивается. Вместе с профессионалами этим динамичным видом спорта занимаются всё больше любителей. Одной из задач Суперсерии станет объединение профессионального и любительского триатлона. На каждом из семи этапов любители смогут выступать с профессионалами, сравнить свои результаты и получить спортивной разряд. Уверен, что новый турнир придаст дополнительный мощный импульс развитию триатлона по всей России и вызовет большой зрительский интерес», — сказал Матыцин на пресс-конференции.

Ранее в Федерации триатлона России рассказали о планах по проведению Суперсерии.