В Федерации триатлона России рассказали о планах по проведению Суперсерии

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Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу рассказала о планах по проведению триатлонной Суперсерии.
В Федерации триатлона России рассказали о планах по проведению Суперсерии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Каждый из регионов действительно включился по полной программе — и в организацию стартов, и в подготовку. Внесли вклад и в подготовку профессионалов, и в подготовку любителей. Суперсерия — новый формат для триатлона, но аналоги мы можем видеть и за рубежом. Для меня это, безусловно, самый эффективный опыт», — сказала Шойгу на пресс-конференции.

По словам президента ФТР, Суперсерия отличается от обычного старта тем, что в ней стартуют любители и профессионалы, а также существует призовой фонд.

«Первый старт начнётся в Белове (Кемеровская область), это случится уже в выходные.
Мы взаимодействовали со всеми регионами, видели их инициативу. Мы приезжали на локацию, проверяли трассы и выбирали, как красиво будет участникам присутствовать на событии, как спортсменам с точки зрения профессиональных характеристик будет комфортно соревноваться», — рассказала Шойгу.

Ранее был назван состав сборной России по триатлону на Олимпиаду в Токио.

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