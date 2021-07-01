На бывшего футболиста ЦСКА совершили нападение

Бывший полузащитник московского ЦСКА Марк Гонсалес рассказал, как на него напали во время прогулки в окрестностях Серро-да-ла-Лома-Ларга в Чили.

«Мы с двумя моими детьми и женой всегда идём в гору, делаем снимки. Это семейный распорядок дня. Мы проходили мимо и услышали выстрел, но не придали этому большого значения. Когда мы взбирались на холм, прохожие сказали нам быть осторожнее, потому что им угрожали оружием. Нам это показалось странным, потому что нам знаком этот маршрут. Мы продвинулись на 20 метров, и нас окликнули», — цитирует Гонсалеса La Tercera.

Полузащитник отметил, что нападавшие оскорбляли его жену и угрожали камнями.

«Я подумал, что они ударят меня камнем по голове и убьют. В меня бросили камнем. Затем они начали толкать меня и бить палкой. Мне пришлось защищаться. Так и разгорелась драка», — рассказал он.

По словам Гонсалеса, ему сломали позвонок.

«Сейчас я дома, отдыхаю после травмы. Насколько понимаю, нападавшие находятся под стражей. Я сделаю всё возможное, чтобы они понесли наказание. Больше всего меня беспокоит то, через что прошла моя семья», — сказал полузащитник.

Гонсалес играл за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе московского клуба он становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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