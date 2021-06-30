РПЛ подготовила запрос в Роспотребнадзор по ограничительным мерам

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с медицинским комитетом Российского футбольного союза (РФС) подготовила запрос в Роспотребнадзор по поводу проведения матчей в связи с новыми ограничительными мерами.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что в санитарный регламент включён пункт о приоритете положений органов территориальной власти и Роспотребнадзора над нормами регламентов РПЛ, в связи с чем лига и просит дать разъяснения по следующим вопросам:

— порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам, их допустимое количество, а также обеспечение контроля;

— возможность организации пунктов вакцинации на стадионах;

— допуск вакцинированных и имеющих высокий уровень антител футболистов и персонала в чистую зону стадионов без ПЦР-тестов;

— необходимость вакцинации спортсменов, персонала и болельщиков, прибывающих в другие субъекты России.

Напомним, что первый тур нового сезона РПЛ стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о готовности медицинского штаба «Химок» вакцинировать футболистов.