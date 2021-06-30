Брат Кокорина рассказал подробности своего задержания

Кирилл Кокорин, брат российского футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал подробности задержания полицией.

«То, что написали СМИ про тот инцидент, — неправда. Поэтому хотел бы рассказать вам, как всё было. Я был со своим другом, мы подъехали к отелю. На въезде моему другу сказали, что туда нельзя заехать. Он спросил, почему нельзя проехать к отелю, если там есть номер. Его не пускали, разговаривали пару минут. Сказали, чтобы шёл отсюда. Мой друг ответил: «Разве можно так разговаривать с гражданином?» После этого его оскорбили», — цитирует Кокорина-младшего Sport24.

По его словам, далее он вышел из машины и начал снимать происходящее на телефон, а люди, которые представились сотрудниками полиции, начали заламывать его друга. Далее он спросил, почему это происходит, а в ответ ему сказали, что здесь нельзя снимать видео.

«Заломали и меня, ещё телефон отобрали. Никакой потасовки и драки не было, всё остальное — выдуманные истории. Особо разговоров не было, нас заложили и повезли в отделение. Получается, что приехали в отделение из-за того, что я вышел из машины и начал снимать видео, где видно, что с моим другом поступают несправедливо», — сказал Кирилл.

Он также рассказал, что ему выписали административный штраф за «неповиновение законному требованию полиции» в размере 4 тыс. рублей. Как он отметил, суд закрылся, а штраф был уплачен.

30 июня появилась информация, что Кокорина-младшего задержали за драку в одном из кафе Москвы.

Ранее адвокат рассказал подробности инцидента с братом Кокорина.