Черчесов попросил перенести тур РПЛ для подготовки сборной к матчу отбора на ЧМ-2022 с Хорватией

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) попросил перенести шестой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) для лучшей подготовки команды к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии.
Черчесов попросил перенести тур РПЛ для подготовки сборной к матчу отбора на ЧМ-2022 с Хорватией
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Считаю, что тема переноса очень актуальна. «Зенит» в этом туре играет с ЦСКА, а игра сборной с хорватами состоится уже 1 сентября. Поэтому с такой просьбой техкомитет будет обращаться и в клубы, и в РФС», — приводит ТАСС слова члена техкомитета РФС Бориса Игнатьева.

Шестой тур РПЛ запланирован на 27—29 августа. 

Матч четвёртого тура отборочного турнира ЧМ-2020 с Хорватией пройдёт 1 сентября в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко резко высказался о выводах технического комитета РФС по игре сборной на Евро-2020.

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