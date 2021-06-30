Черчесов попросил перенести тур РПЛ для подготовки сборной к матчу отбора на ЧМ-2022 с Хорватией
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- РИА Новости
«Считаю, что тема переноса очень актуальна. «Зенит» в этом туре играет с ЦСКА, а игра сборной с хорватами состоится уже 1 сентября. Поэтому с такой просьбой техкомитет будет обращаться и в клубы, и в РФС», — приводит ТАСС слова члена техкомитета РФС Бориса Игнатьева.
Шестой тур РПЛ запланирован на 27—29 августа.
Матч четвёртого тура отборочного турнира ЧМ-2020 с Хорватией пройдёт 1 сентября в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко резко высказался о выводах технического комитета РФС по игре сборной на Евро-2020.