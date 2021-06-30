Шубенков планирует выступить только на одном турнире до Игр в Токио
- Reuters
По словам тренера Шубенкова, которые передаёт ТАСС, легкоатлет намерен принять участие в соревнованиях в венгерском Секешфехерваре.
«После этого старта мы на неделю уедем домой в Барнаул, с 15 июля будем находиться на сборе в Новогорске, а затем отправимся в Токио», — добавил Клевцов.
30-летний Шубенков получил нейтральный статус, позволяющий выступать на международных турнирах только 26 июня.
Ранее был назван состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаду в Токио.