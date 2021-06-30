Брата Кокорина задержали в Москве за драку в кафе

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Кирилл Кокорин, брат нападающего флорентийской «Фиорентины» Александра Кокорина, был задержан в Москве из-за драки в одном из кафе.
Брата Кокорина задержали в Москве за драку в кафе
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, Кокорин-младший был пьян.

Подробности инцидента не приводятся.

В октябре 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы, за что впоследствии были осуждены и отбыли заключение в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пострадавший в драке с Мамаевым и Кокориным водитель отсудил у футболистов 200 тыс. рублей.

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